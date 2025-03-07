Рубен Аморим: «Лига Европы намного сложнее, чем Лига чемпионов. Не игры, а восстановление»

Рубен Аморим отметил сложность Лиги Европы.

«Думаю, самая большая проблема – отсутствие всех игроков. Потому что люди говорят о нашей ротации – особенно в Европе, мы постоянно меняем игроков.

Это действительно непросто, а Лига Европы , на мой взгляд, намного сложнее, чем Лига чемпионов. Не игры, а восстановление – чтобы быть готовыми в Премьер-лиге в выходные.

Так что нам нужно справиться с этим», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».