Карпин об иностранных арбитрах в РПЛ: «Когда судит россиянин, мы предполагаем какие-то вещи. А когда иностранец – ну, ошибся чувак, бывает. Приедут и будут нормально судить – великолепно»

Валерий Карпин приветствует возможную работу иностранных судей в Мир РПЛ.

Ранее глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал , что в весенней части чемпионата России могут начать работу арбитры из Саудовской Аравии и Беларуси.

– Иностранные арбитры в РПЛ. Ваше отношение к этому явлению.

– Если они приедут и будут нормально судить, то это великолепно.

– Вы видите гипотетическую разницу между качеством работы российских и иностранных арбитров?

– Гипотетическую – вижу. Когда судит российский, гипотетически мы все можем какие-то вещи предполагать. А если иностранный, то предполагать не будем.

Он будет ошибаться, и мы такие: ну, бывает, ошибся чудак. В нашей голове не возникнет ощущения, что это предвзятость, – сказал главный тренер сборной России.