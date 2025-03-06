Карпин об иностранных арбитрах в РПЛ: «Когда судит россиянин, мы предполагаем какие-то вещи. А когда иностранец – ну, ошибся чувак, бывает. Приедут и будут нормально судить – великолепно»
Валерий Карпин приветствует возможную работу иностранных судей в Мир РПЛ.
Ранее глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что в весенней части чемпионата России могут начать работу арбитры из Саудовской Аравии и Беларуси.
– Иностранные арбитры в РПЛ. Ваше отношение к этому явлению.
– Если они приедут и будут нормально судить, то это великолепно.
– Вы видите гипотетическую разницу между качеством работы российских и иностранных арбитров?
– Гипотетическую – вижу. Когда судит российский, гипотетически мы все можем какие-то вещи предполагать. А если иностранный, то предполагать не будем.
Он будет ошибаться, и мы такие: ну, бывает, ошибся чудак. В нашей голове не возникнет ощущения, что это предвзятость, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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