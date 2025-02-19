Гнабри о выходе «Баварии» в 1/8 ЛЧ после гола «Селтику» на 94-й: «Настоящая проверка характера. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель»
Мюнхенцы сыграли 1:1 с «Селтиком» в ответном стыковом матче (первая игра – 2:1).
«Вот это настоящая проверка характера. Повезло забить на 94-й минуте – мы давили, работали над созиданием, и нельзя сказать, что моментов у нас не было. В итоге очень рады, что прошли дальше.
Закончилась тяжелая неделя из выездного матча, затем – Леверкузена и сегодняшнего дня. Честь и хвала «Селтику» за его игру, так что мы рады, что прошли дальше.
Надеюсь, сегодняшняя игра говорит о многом. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель. В Бундеслиге у нас по-прежнему отрыв в восемь очков. Этот момент стал для нас определяющим в сезоне, и мы все сделали хорошо, раз прошли дальше.
Оба возможных соперниках сложны. В выходные против «Байера» мы это видели. Про «Атлетико» все осознают, что будет тяжело. Неважно, кто из них будет – мы должны пройти дальше», – сказал вингер «Баварии».
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