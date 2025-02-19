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  • Гнабри о выходе «Баварии» в 1/8 ЛЧ после гола «Селтику» на 94-й: «Настоящая проверка характера. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель»
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Гнабри о выходе «Баварии» в 1/8 ЛЧ после гола «Селтику» на 94-й: «Настоящая проверка характера. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель»

Серж Гнабри оценил выход «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы сыграли 1:1 с «Селтиком» в ответном стыковом матче (первая игра – 2:1).

«Вот это настоящая проверка характера. Повезло забить на 94-й минуте – мы давили, работали над созиданием, и нельзя сказать, что моментов у нас не было. В итоге очень рады, что прошли дальше. 

Закончилась тяжелая неделя из выездного матча, затем – Леверкузена и сегодняшнего дня. Честь и хвала «Селтику» за его игру, так что мы рады, что прошли дальше.

Надеюсь, сегодняшняя игра говорит о многом. Надеюсь, пройдем до конца – такова наша цель. В Бундеслиге у нас по-прежнему отрыв в восемь очков. Этот момент стал для нас определяющим в сезоне, и мы все сделали хорошо, раз прошли дальше.

Оба возможных соперниках сложны. В выходные против «Байера» мы это видели. Про «Атлетико» все осознают, что будет тяжело. Неважно, кто из них будет – мы должны пройти дальше», – сказал вингер «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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