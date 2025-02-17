Гогличидзе перешел в «Ахмат» из «Урала». Защитник приехал на сборы грозненцев в Турции

«Ахмат» подписывает защитника «Урала» Лео Гогличидзе.

Сегодня «Урал» объявил об уходе футболиста и его переходе в грозненский клуб. «Ахмат » подтвердил, что Гогличидзе находится в расположении команды, проводящей сборы в Турции – он вошел в стартовый состав грозненцев на товарищеский матч с «Актобе».

Гогличидзе выступал за «Урал » с 2023 года. В составе клуба он провел 82 матча, отметившись 4 голами.