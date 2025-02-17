  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гогличидзе перешел в «Ахмат» из «Урала». Защитник приехал на сборы грозненцев в Турции
1

Гогличидзе перешел в «Ахмат» из «Урала». Защитник приехал на сборы грозненцев в Турции

«Ахмат» подписывает защитника «Урала» Лео Гогличидзе.

Сегодня «Урал» объявил об уходе футболиста и его переходе в грозненский клуб. «Ахмат» подтвердил, что Гогличидзе находится в расположении команды, проводящей сборы в Турции – он вошел в стартовый состав грозненцев на товарищеский матч с «Актобе».

Гогличидзе выступал за «Урал» с 2023 года. В составе клуба он провел 82 матча, отметившись 4 голами.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Урала»
logoЛео Гогличидзе
logoПервая лига
logoАхмат
трансферы
logoУрал
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алеррандро перешел в ЦСКА, контракт по схеме «3+1». Форвард расторг соглашение с «Брагантино»
195 минут назадФото
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
6 минут назадСпецпроект
АПЛ презентовала третий мяч с дизайном, отсылающим к Nike Total 90. Он должен лететь точнее и проще обрабатываться
721 минуту назадФото
Гурцкая о видео с Саласаром, говорящем распределительной шляпе «только не «Спартак»: «Думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел туда. Любые способы войны хороши»
3336 минут назадВидео
Тимур Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Там может поменяться руководство. У «Динамо» была с ним встреча после Шварца»
2151 минуту назад
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и «Факелом», «Краснодар» победил «Астану», «Ахмат» уступил «Актобе»
4153 минуты назад
«Зенит» интересовался Гарсией, перешедшим в «Спартак», и Лорраном, которого хотел ЦСКА. Солари предлагали петербуржцам, армейцам и «Краснодару»
16сегодня, 16:01
ТВ «Реала» о пенальти «Осасуны»: «Камавинга задел игрока, когда мяч уже был далеко от места действия. Почему ВАР вмешался? В 1-м тайме судью ни разу не вызвали посмотреть ВАР. Скандальное судейство»
36сегодня, 15:57
Матвей Сафонов: «Сыграл 10-й матч за «ПСЖ». Скажите это год назад – кто бы поверил? Всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать»
31сегодня, 15:44
Агент Лоррана о срыве трансфера в ЦСКА: «Клуб заявил, что отправит подписанный контракт до посадки игрока на рейс. Этого не произошло, и «Фламенго» не отпустил его»
35сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» оштрафован на 65 тысяч фунтов из-за поведения игроков после удаления Льюис-Скелли в матче с «Вулвс»
9 минут назад
Компани о матче с «Байером»: «Баварии» пришлось защищаться – и мы справились, многое сделали правильно. «Селтик» хорошо выступает в ЛЧ, они могут быть опасны»
137 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» без Роналду в гостях у «Персеполиса», «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Пахтакору», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
8сегодня, 16:01Live
«Барселона» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16сегодня, 15:28
Селихов близок к переходу в «Урал». Экс-вратарь «Спартака» приедет на сборы клуба в ОАЭ (Metaratings)
6сегодня, 15:27
Дзюба собрал идеального футболиста: удар Халка, скорость Самошникова, техника Данни, дисциплина Оздоева, интеллект Ракицкого, харизма и лидерские качества самого Артема
14сегодня, 14:58Видео
Директор «Ростова» Рыскин о возможном уходе Карпина: «Не готов комментировать слухи и предположения»
6сегодня, 14:55
Невилл о травмах «Арсенала»: «Не сочувствую им – они знали, что им не хватает центрального нападающего. У них уже было две чемпионские гонки, они понимали, что это такое»
13сегодня, 14:39
Шерингем о Роналду: «Если он говорит, что он лучший, это так. Он феноменален, раздвигает границы и выжимает максимум из своего тела. Нелегко играть, когда вам больше 35-37 лет»
4сегодня, 14:35
Адиев о трансферах «Спартака» на 30 млн евро: «Зачем такие траты, когда нет еврокубков. Но ты хочешь конкурентоспособную команду – они готовятся отобрать титул у «Зенита»
18сегодня, 14:24
Рекомендуем