78-летний Сакки думает о возвращении к тренерской работе: «Меня приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны»
Арриго Сакки заявил, что может вернуться к тренерской работе.
Итальянский специалист не тренировал профессиональные команды с тех пор, как руководил «Пармой» в 2001 году.
«Я подумываю о том, чтобы вернуться к тренерской работе – либо в Италии, либо за границей. У меня есть несколько [вариантов], но я не знаю, смогу ли я работать в Италии.
Я слишком сильно люблю эту страну. У меня есть один недостаток – я говорю то, что думаю, а иногда мне приходится говорить и то, что я думаю о нас.
Меня, например, приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны», – сказал 78-летний Арриго Сакки, также ранее возглавлявший «Милан» и сборную Италии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Adnkronos
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