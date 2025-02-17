78-летний Сакки думает о возвращении к тренерской работе: «Меня приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны»

Арриго Сакки заявил, что может вернуться к тренерской работе.

Итальянский специалист не тренировал профессиональные команды с тех пор, как руководил «Пармой» в 2001 году.

«Я подумываю о том, чтобы вернуться к тренерской работе – либо в Италии, либо за границей. У меня есть несколько [вариантов], но я не знаю, смогу ли я работать в Италии.

Я слишком сильно люблю эту страну. У меня есть один недостаток – я говорю то, что думаю, а иногда мне приходится говорить и то, что я думаю о нас.

Меня, например, приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны», – сказал 78-летний Арриго Сакки , также ранее возглавлявший «Милан » и сборную Италии.