«Спартаку» предлагали подписать хавбека «Расинг Авельянеда» Нардони – клуб выбрал других кандидатов. Сумма трансфера могла составить 11-12 млн евро (Metaratings)

Посредники предлагали «Спартаку» подписать Хуана Нардони.

Об этом сообщает Metaratings.

22-летний центральный полузащитник, выступающий за «Расинг Авельянеда », был готов рассматривать предложение из России, а сумма трансфера могла составить 11-12 миллионов евро.

Руководство и спортивный департамент красно-белых выбрали других кандидатов для усиления центральной линии.

В нынешнем сезоне Хуан Нардони сыграл 5 матчей в чемпионате Аргентины, проводя на поле в среднем 73 минуты. Его статистику можно изучить здесь .