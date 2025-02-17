«Спартаку» предлагали подписать хавбека «Расинг Авельянеда» Нардони – клуб выбрал других кандидатов. Сумма трансфера могла составить 11-12 млн евро (Metaratings)
Посредники предлагали «Спартаку» подписать Хуана Нардони.
Об этом сообщает Metaratings.
22-летний центральный полузащитник, выступающий за «Расинг Авельянеда», был готов рассматривать предложение из России, а сумма трансфера могла составить 11-12 миллионов евро.
Руководство и спортивный департамент красно-белых выбрали других кандидатов для усиления центральной линии.
В нынешнем сезоне Хуан Нардони сыграл 5 матчей в чемпионате Аргентины, проводя на поле в среднем 73 минуты. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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