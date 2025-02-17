Актер Маки, играющий Капитана Америку, о Месси: «Все, кто разбирается в футболе, любят его, он крутой. Мои сыновья знают о нем гораздо больше»

Энтони Маки рассказал о любви к Лионелю Месси в США.

«Все, кто разбирается в футболе, любят Месси . Он крутой. У меня четверо сыновей, и все они играют в футбол. Они знают о нем гораздо больше, чем я, поэтому у них есть футболки определенных игроков, на которых они равняются.

Им очень нравится идея того, что футбол становится популярнее в Штатах благодаря МЛС , и я вожу их на матчи, чтобы они могли прочувствовать атмосферу», – рассказал актер Энтони Маки, играющий Капитана Америку, в интервью Clarin.