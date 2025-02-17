Актер Маки, играющий Капитана Америку, о Месси: «Все, кто разбирается в футболе, любят его, он крутой. Мои сыновья знают о нем гораздо больше»
Энтони Маки рассказал о любви к Лионелю Месси в США.
«Все, кто разбирается в футболе, любят Месси. Он крутой. У меня четверо сыновей, и все они играют в футбол. Они знают о нем гораздо больше, чем я, поэтому у них есть футболки определенных игроков, на которых они равняются.
Им очень нравится идея того, что футбол становится популярнее в Штатах благодаря МЛС, и я вожу их на матчи, чтобы они могли прочувствовать атмосферу», – рассказал актер Энтони Маки, играющий Капитана Америку, в интервью Clarin.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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