Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» и встретится с самаркандским
«Локомотив» сыграет с московским и самаркандским «Динамо» в товарищеских матчах.
Товарищеские матчи
Дубай, ОАЭ
«Динамо» Москва – «Локомотив» – 10:00
«Локомотив» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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