«Это частные деньги – покупают кого хотят и за сколько хотят. «Спартак» настроен на что-то серьезное, чтобы не только «Зенит» боролся». Мартынович о трансферах красно-белых

Александр Мартынович высказался относительно селекции «Спартака».

– «Спартак» потратил на трансферы более 50 миллионов евро. О чем это говорит, российский футбол готов к возвращению в Европу?

– Это частные деньги, вопросов нет. Они покупают кого хотят и за сколько хотят.

– Такая трата денег впечатляет?

– Видимо, «Спартак» настроен на что‑то серьезное, хочет стать чемпионом, чтобы не только «Зенит » в свои 100 лет боролся за титул.

Это здорово, что за чемпионство сражаются несколько команд, в том числе «Локомотив » и «Динамо ». Они все друг другу попортят крови, – сказал бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович , выступающий за «Кайрат».

Самые дорогие покупки «Спартака» в истории. Тут новый лидер