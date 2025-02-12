«Это частные деньги – покупают кого хотят и за сколько хотят. «Спартак» настроен на что-то серьезное, чтобы не только «Зенит» боролся». Мартынович о трансферах красно-белых
Александр Мартынович высказался относительно селекции «Спартака».
– «Спартак» потратил на трансферы более 50 миллионов евро. О чем это говорит, российский футбол готов к возвращению в Европу?
– Это частные деньги, вопросов нет. Они покупают кого хотят и за сколько хотят.
– Такая трата денег впечатляет?
– Видимо, «Спартак» настроен на что‑то серьезное, хочет стать чемпионом, чтобы не только «Зенит» в свои 100 лет боролся за титул.
Это здорово, что за чемпионство сражаются несколько команд, в том числе «Локомотив» и «Динамо». Они все друг другу попортят крови, – сказал бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович, выступающий за «Кайрат».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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