ПАОК одержал крупнейшую победу в чемпионате с 2023-го – 5:0 с ОФИ. Пелкас, Шваб и Михайлидис забили по голу, у Саматты дубль

ПАОК крупно обыграл ОФИ в 22-м туре Суперлиги Греции (5:0).

Магомед Оздоев пропустил игру из-за дисквалификации, его партнер Федор Чалов – из-за травмы. Голы забили Алли Саматта (у него дубль), Димитрис Пелкас, Штефан Шваб и Иоаннис Михайлидис.

5:0 с ОФИ – крупнейшая победа команды в Суперлиге Греции с декабря 2023-го, тогда разгромили «Кифисию» (6:0).

ПАОК одержал 2-ю победу в Суперлиге Греции в 2025-м (26 января обыграли 1:0 «Левадиакос»), в других матчах трижды проиграли и 1 раз сыграли вничью. Клуб из Салоник остался 4-м в чемпионате.

Следующий матч ПАОК проведет 13 февраля, команда Чалова и Оздоева примет дома ФКСБ в 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 23:00 мск.

Полная запись матча с комментарием Керимова и Лукомского