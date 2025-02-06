Автор скульптуры Роналду в Нью-Йорке: «Криштиану – символ упорства, совершенства. Верю, что он выиграет ЧМ-2026, весь континент будет болеть за него»

Автор скульптуры Криштиану Роналду в Нью-Йорке высказался о футболисте.

5 февраля в честь 40-летия нападающего «Аль-Насра » и сборной Португалии на Таймс-сквер была установлена бронзовая скульптура Роналду высотой 3,6 метра, стоящая на грузовике, раскрашенная в зеленый, красный и золотой цвета. Автор статуи – скульптор Серджио Фурнари.

«Криштиану Роналду – больше, чем просто футболист. Он символ упорства, совершенства и всемирного единства, которые вдохновили меня на создание этого шедевра.

Я верю, что при правильной тренировке и психологической подготовке Роналду сможет выиграть ЧМ-2026 . Весь континент будет ждать и болеть за тебя», – сказал итало-американский скульптор Фурнари.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.