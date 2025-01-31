Оздоев о чемпионстве ПАОК: «Сумасшествие, вау! В Питере не было такого – здесь весь город вообще не спал, куча людей, творился хаос»
Клуб выиграл чемпионат Греции в четвертый раз в прошлом сезоне – впервые с 2019 года.
– Как Салоники праздновали чемпионство ПАОК? Что здесь творилось?
– Сумасшествие. Просто город вообще не спал. Весь город. Наверное, спать хотели районы «Ариса», но им не дали спать. Было великолепно! Весь город праздновал! Все стояло в 6 утра.
Например, в Питере не было такого. Четыре раза мы выигрывали чемпионство с «Зенитом», но чтобы вот так город стоял… Притом, что это весь город. Не просто болельщики.
Весь центр перекрыт. Куча людей. Просто творился хаос! Это было вау! – рассказал полузащитник ПАОК в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».
ПАОК 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск. Прокомментирует Эльвин Керимов.
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