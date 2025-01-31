Оздоев о чемпионстве ПАОК: «Сумасшествие, вау! В Питере не было такого – здесь весь город вообще не спал, куча людей, творился хаос»

Магомед Оздоев рассказал о праздновании чемпионства ПАОК.

Клуб выиграл чемпионат Греции в четвертый раз в прошлом сезоне – впервые с 2019 года.

– Как Салоники праздновали чемпионство ПАОК? Что здесь творилось?

– Сумасшествие. Просто город вообще не спал. Весь город. Наверное, спать хотели районы «Ариса », но им не дали спать. Было великолепно! Весь город праздновал! Все стояло в 6 утра.

Например, в Питере не было такого. Четыре раза мы выигрывали чемпионство с «Зенитом », но чтобы вот так город стоял… Притом, что это весь город. Не просто болельщики.

Весь центр перекрыт. Куча людей. Просто творился хаос! Это было вау! – рассказал полузащитник ПАОК в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

ПАОК 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск . Прокомментирует Эльвин Керимов.