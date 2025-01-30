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Чалова в Салониках узнают чаще, чем в Москве: «Для них футбол – это религия, 90% болеют за ПАОК, все тебя знают. В Греции меня все устраивает»

Федор Чалов заявил, что в Салониках его узнают чаще, чем в Москве.

Российский нападающий перешел в греческий ПАОК из ЦСКА летом прошлого года.

«Мы общались [с ПАОК] еще года два назад, на тот момент как-то не срослось. И вот этим летом все получилось.

Это был очень хороший вариант для меня. Я прекрасно понимал возможности, которые у меня здесь будут. Не сомневался вообще в этом варианте.

Меня все устраивает [в Греции]. Нет такого, что я в чем-то нуждаюсь. Наоборот, в нынешних условиях здесь есть магазины, которых у нас нет (улыбается).

Опять же в Салониках процентов 90 болеют за ПАОК. Здесь все, кто тебя встречают, тебя знают. Для них футбол – это религия.

Узнают ли меня здесь чаще, чем в Москве? Ну, конечно. Здесь каждый второй знает всех футболистов ПАОК и даже игроков академии», – сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

ПАОК 2 февраля, в воскресенье, примет АЕК со 2-го места в греческой Суперлиге. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск. Прокомментирует Эльвин Керимов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Okko
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