Капитан «Валенсии» Гайя об 1:7 с «Барсой»: «Хотим извиниться, потому что не оправдали ожиданий от игры и клуба, который представляем. Не ожидали такого сегодня»

Хосе Гайя высказался о разгроме от «Барселоны» в Ла Лиге.

«Валенсия» уступила каталонцам (1:7) в 21-м туре чемпионата Испании.

– Как вы себя чувствуете после столь громкого поражения?

– Я испытываю гнев и разочарование, думая обо всех людях, которые пришли посмотреть на нас или наблюдали за нами из дома. Мы хотим извиниться, потому что не оправдали ожиданий от игры и клуба, который представляем. Мы были на подъеме, а сегодня сделали шаг назад. Нужно готовиться к следующему матчу.

– Можно ли стереть этот матч из памяти?

– Это причиняет нам боль, и мы не можем этого забыть. Мы должны направить всю энергию и весь гнев, которые у нас есть сегодня, на то, чтобы использовать их в следующей игре. Я вижу, что это единственный способ набрать три очка на «Месталье» на следующей неделе, но сегодня мы такого не ожидали, – сказал DAZN капитан «Валенсии».