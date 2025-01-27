Капитан «Валенсии» Гайя об 1:7 с «Барсой»: «Хотим извиниться, потому что не оправдали ожиданий от игры и клуба, который представляем. Не ожидали такого сегодня»
«Валенсия» уступила каталонцам (1:7) в 21-м туре чемпионата Испании.
– Как вы себя чувствуете после столь громкого поражения?
– Я испытываю гнев и разочарование, думая обо всех людях, которые пришли посмотреть на нас или наблюдали за нами из дома. Мы хотим извиниться, потому что не оправдали ожиданий от игры и клуба, который представляем. Мы были на подъеме, а сегодня сделали шаг назад. Нужно готовиться к следующему матчу.
– Можно ли стереть этот матч из памяти?
– Это причиняет нам боль, и мы не можем этого забыть. Мы должны направить всю энергию и весь гнев, которые у нас есть сегодня, на то, чтобы использовать их в следующей игре. Я вижу, что это единственный способ набрать три очка на «Месталье» на следующей неделе, но сегодня мы такого не ожидали, – сказал DAZN капитан «Валенсии».
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