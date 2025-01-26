Тренер «Бенфики» после проигрыша «Каза Пия» раскритиковал игроков в разговоре с фанатами и сказал, что не может сажать на скамейку футболистов за 20 млн. Клуб созывает экстренную пресс-конференцию

«Бенфика» созывает пресс-конференцию после скандала с Бруну Лаже.

Вчера лиссабонцы уступили «Каза Пия» (1:3) в 19-м туре чемпионата Португалии и теперь отстают от «Спортинга» на 6 очков.

После игры главный тренер команды на протяжении 20-30 минут общался с болельщиками, оказавшимися рядом с парковкой «орлов». Кто-то из фанатов сделал аудиозапись разговора и впоследствии ее опубликовал.

Лаже, используя нецензурные выражения, заявил, что не имеет возможности отправлять на скамейку футболистов, которые стоят 20 млн евро, потому что потом их можно будет продать разве что за 5 млн, а найти достойную замену не получится.

Также 48-летний специалист посетовал на то, что команда пропускает после стандартных положений в пяти матчах подряд из-за того, что «никто не прыгает», и спросил, как он должен это изменить.

«Для тех, кто говорит, что это ни хрена не «Бенфика». Тренер – это самая легкая мишень, если он не пользуется поддержкой болельщиков. А потом приходит другой, а потом еще один, а потом еще один, но никто не может решить проблему», – отметил Лаже и подчеркнул, что для перемен нужно время.

Record сообщает , что сегодня «Бенфика» созывает экстренную пресс-конференцию, на которой, по всей видимости, будет затронута ситуация с диалогом тренера и фанатов.