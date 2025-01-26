  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Бенфики» после проигрыша «Каза Пия» раскритиковал игроков в разговоре с фанатами и сказал, что не может сажать на скамейку футболистов за 20 млн. Клуб созывает экстренную пресс-конференцию
9

Тренер «Бенфики» после проигрыша «Каза Пия» раскритиковал игроков в разговоре с фанатами и сказал, что не может сажать на скамейку футболистов за 20 млн. Клуб созывает экстренную пресс-конференцию

«Бенфика» созывает пресс-конференцию после скандала с Бруну Лаже.

Вчера лиссабонцы уступили «Каза Пия» (1:3) в 19-м туре чемпионата Португалии и теперь отстают от «Спортинга» на 6 очков.

После игры главный тренер команды на протяжении 20-30 минут общался с болельщиками, оказавшимися рядом с парковкой «орлов». Кто-то из фанатов сделал аудиозапись разговора и впоследствии ее опубликовал.

Лаже, используя нецензурные выражения, заявил, что не имеет возможности отправлять на скамейку футболистов, которые стоят 20 млн евро, потому что потом их можно будет продать разве что за 5 млн, а найти достойную замену не получится.

Также 48-летний специалист посетовал на то, что команда пропускает после стандартных положений в пяти матчах подряд из-за того, что «никто не прыгает», и спросил, как он должен это изменить.

«Для тех, кто говорит, что это ни хрена не «Бенфика». Тренер – это самая легкая мишень, если он не пользуется поддержкой болельщиков. А потом приходит другой, а потом еще один, а потом еще один, но никто не может решить проблему», – отметил Лаже и подчеркнул, что для перемен нужно время.

Record сообщает, что сегодня «Бенфика» созывает экстренную пресс-конференцию, на которой, по всей видимости, будет затронута ситуация с диалогом тренера и фанатов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
происшествия
logoБруну Лаже
болельщики
logoКаза Пия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» отправил скаута на игру «Бенфики». Манкунианцы следят за Каррерасом – проданного летом за 6 млн евро защитника можно вернуть почти за 20 млн
1425 января, 16:46
«Бразильская шлюха», «жена неверной макаки», «твой сын от Кунде». Жену Рафиньи оскорбляли в соцсетях после победы «Барсы» над «Бенфикой», бразильцу и его ребенку желали смерти
12024 января, 10:00
Отаменди о поражении от «Барселоны»: «Бенфика» сделала все возможное для победы, но некоторые «детали», над которыми мы не властны, не позволили ее добиться»
1222 января, 20:38
Рекомендуем
Главные новости
Кто выходит в плей-офф ЛЧ? Прогнозы перед последним туром
23 минуты назадСпецпроект
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
179 минут назад
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
4232 минуты назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
9243 минуты назад
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
11сегодня, 12:01
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
28сегодня, 11:53
Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)
60сегодня, 11:25
Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»
23сегодня, 11:14
Групповой этап ЛЧ подходит к концу! Успейте сделать замены в фэнтези
3сегодня, 11:00Фэнтези
Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)
16сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
523 минуты назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
752 минуты назад
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
1сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
10сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
1сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
23сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем