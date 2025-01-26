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  • Шервуд напомнил о 115 обвинениях «Ман Сити», говоря о трансферах клуба. Ведущий Sky Sports извинился за слова экс-игрока: «Это не мнение канала»
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Шервуд напомнил о 115 обвинениях «Ман Сити», говоря о трансферах клуба. Ведущий Sky Sports извинился за слова экс-игрока: «Это не мнение канала»

Ведущему британского телеканала пришлось извиняться за слова Тима Шервуда.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», а ныне эксперт Sky Sports, обсуждал с Полом Мерсоном и телеведущим Саймоном Томасом трансферную активность «Манчестер Сити». Этой зимой «горожане» подписали Абдукодира Хусанова, Омара Мармуша и Витора Рейса.

«Похоже, они – единственная команда, которая может тратить деньги, хотя над их головами висят 115 [обвинений]», – сказал Шервуд

После паузы Саймон Томас принес извинения за слова экс-футболиста.

«Мы сегодня говорили о «Манчестер Сити» и его трансферной работе. Был сделан комментарий о «Ман Сити» и правилах. Я просто хочу сказать, что это не является мнением Sky Sports, и мы приносим извинения «Манчестер Сити» за эти комментарии», – заявил ведущий. 

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Вердикт по этому делу будет оглашен в ближайшие месяцы. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoТим Шервуд
logoПол Мерсон
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