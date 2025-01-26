Шервуд напомнил о 115 обвинениях «Ман Сити», говоря о трансферах клуба. Ведущий Sky Sports извинился за слова экс-игрока: «Это не мнение канала»
Бывший полузащитник «Тоттенхэма», а ныне эксперт Sky Sports, обсуждал с Полом Мерсоном и телеведущим Саймоном Томасом трансферную активность «Манчестер Сити». Этой зимой «горожане» подписали Абдукодира Хусанова, Омара Мармуша и Витора Рейса.
«Похоже, они – единственная команда, которая может тратить деньги, хотя над их головами висят 115 [обвинений]», – сказал Шервуд.
После паузы Саймон Томас принес извинения за слова экс-футболиста.
«Мы сегодня говорили о «Манчестер Сити» и его трансферной работе. Был сделан комментарий о «Ман Сити» и правилах. Я просто хочу сказать, что это не является мнением Sky Sports, и мы приносим извинения «Манчестер Сити» за эти комментарии», – заявил ведущий.
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Вердикт по этому делу будет оглашен в ближайшие месяцы.
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