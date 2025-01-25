«Ювентус» рассматривает подписание Шабо летом. Защитник «Штутгарта» оценивается в 20-25 млн евро

«Ювентус» интересуется Юлианом Шабо.

По информации Sky Sport, в туринском клубе обсуждают возможность подписания защитника «Штутгарта » с момента очного матча между этими командами, который завершился победой швабов со счетом 1:0.

При этом отмечается, что сделка может состояться только летом. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 20-25 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Шабо провел 18 матчей. Его статистику можно найти здесь .