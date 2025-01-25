«Ювентус» рассматривает подписание Шабо летом. Защитник «Штутгарта» оценивается в 20-25 млн евро
«Ювентус» интересуется Юлианом Шабо.
По информации Sky Sport, в туринском клубе обсуждают возможность подписания защитника «Штутгарта» с момента очного матча между этими командами, который завершился победой швабов со счетом 1:0.
При этом отмечается, что сделка может состояться только летом. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 20-25 млн евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Шабо провел 18 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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