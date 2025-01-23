«Фенербахче» Моуринью купил Диего Карлоса у «Астон Виллы» за 10+ млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 3,5 года
«Фенербахче» объявил о покупке Диего Карлоса из «Астон Виллы».
Бразильский защитник подписал контракт с турецким клубом на 3,5 года.
Сообщалось, что сумма трансфера для клуба тренера Жозе Моуринью составит свыше 10 млн евро с учетом бонусов.
Фото: x.com/Fenerbahce
В текущем сезоне АПЛ на его Карлоса 10 матчей за «Астон Виллу». Подробно со статистикой защитникам можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Фенербахче»
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