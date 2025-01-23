«Фенербахче» Моуринью купил Диего Карлоса у «Астон Виллы» за 10+ млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 3,5 года

«Фенербахче» объявил о покупке Диего Карлоса из «Астон Виллы».

Бразильский защитник подписал контракт с турецким клубом на 3,5 года.

Сообщалось , что сумма трансфера для клуба тренера Жозе Моуринью составит свыше 10 млн евро с учетом бонусов.

Фото: x.com/Fenerbahce

В текущем сезоне АПЛ на его Карлоса 10 матчей за «Астон Виллу ». Подробно со статистикой защитникам можно ознакомиться здесь.