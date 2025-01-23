Адебайор о праздновании гола «Арсеналу» после перехода в «Ман Сити»: «Никогда не пожалею об этом. Их фанаты оскорбляли мою семью, мать и отца – я решил ответить»

Эммануэль Адебайор рассказал, что фанаты «Арсенала» оскорбляли его родителей.

В июле 2009 года форвард перешел из лондонского клуба в «Манчестер Сити » после трех лет в составе «канониров».

В первом матче против бывшей команды Адебайор забил гол, после чего пробежал через все поле и прокатился на коленях по газону напротив фан-сектора «Арсенала ».

«Никогда не стану жалеть об этом. Их болельщики оскорбляли мою семью, особенно мать и отца.

Когда я забил, то ненадолго задумался, но решил, что нужно ответить им, дать кое-что взамен», – сказал Эммануэль Адебайор в интервью Optus Sport.

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