Адебайора зовут в политику: манит лидер оппозиции. Хотят использовать его харизму

Хотя он близок к президенту.

Эммануэль Адебайор близок к началу политической карьеры через полтора года после футбольной: получил предложение вступить в одну из партий родного Того. По словам инициатора, бывший нападающий «Арсенала», «Ман Сити», «Тоттенхэма» и «Реала» может принести успех харизмой и влиянием.

Экс-футболист пока молчит, он сконцентрировался на собственном благотворительном фонде.

«Приглашаю, чтобы продолжить борьбу за свободу и укрепление Того». Адебайора ждут в оппозиции, хотя он за нынешнего президента

Бывший футболист заинтересовал «Комитет действий за Возрождение» – оппозиционную партию Того.

Глава партии – Яо Роберт Дате – пригласил Адебайора публично на пресс-конференции в октябре: «Сейчас, когда наш брат Адебайор закрыл свою спортивную главу, наступил момент для вступления в политику. «Комитет действий за Возрождение» полностью ему подходит. Приглашаю его присоединиться к нам, чтобы продолжить борьбу за свободу и укрепление Того. Видим в нем пример постоянства и успеха».

В партии считают, что харизма и влияние Эммануэля помогут Дате выиграть президентские выборы, они пройдут в 2025-м. Авторитет у экс-нападающего в Того точно есть – он один из самых знаменитых футболистов в истории страны.

При этом сам Адебайор давно поддерживает нынешнего президента Фора Эссозимна Гнассингбе из партии «Союз за республику» – в том числе за помощь его фонду SEA (о нем ниже). Кроме того, экс-игрок считает, что страна процветает при Гнассингбе, он критиковал противников действующего первого лица.

Президент лично уговаривал Адебайора вернуться в национальную команду – в 2013-м еще нападающий «Тоттенхэма» отказался ехать на Кубок Африки из-за разногласий по поводу бонусов за участие в турнире. Гнассингбе несколько дней встречался с Эммануэлем и переубедил его – нападающий вывел Того в плей-офф, команда вылетела в четвертьфинале от Буркина-Фасо.

На нескольких выборах, в том числе прошлых, Адебайор открыто поддерживал именно Гнассингбе – на этом фоне вероятность стать оппозиционером не очень велика.

У Адебайора свой благотворительный фонд. Помогает африканской молодежи

После карьеры Адебайор сконцентрировался на собственном благотворительном фонде «Шеи Эммануэль Адебайор» SEA. Через него помогает молодым людям по всей Африке, особенно занимается здоровьем, образованием и предпринимательством, а также борется с голодом.

Адебайор говорил: «Еще я занимаюсь поддержкой женщин и молодых людей. Как вы знаете, это уязвимые категории населения, и им нужны наши голоса, чтобы защитить себя. Они нуждаются в нашей силе. Есть некоторые страны, на которых мы фокусируемся. Конечно, нельзя забывать и о сельском хозяйстве – на мой взгляд, мы должны найти способ сделать сельское хозяйство стабильным».

Эммануэль рассказывал о помощи президента Гнассингбе еще в 2015-м в интервью Jeune Afrique: «У меня есть панафриканский фонд SEA, который инвестирует в развитие молодежи в Того. Этот проект будет держать меня на плаву, когда я закончу с футболом. Я обсуждаю с западными партнерами инвестиции в сельское хозяйство, туризм и предпринимательство. Президент инициировал строительство пяти молодежных центров стоимостью более двух миллиардов франков, мы партнеры. Я голосую за Фора, чтобы эти различные проекты могли быть реализованы к радости этой молодежи, которая стремится к успеху. В этом заключается мой интерес к поддержке Гнассингбе».

В том числе благотворительность привлекла внимание политических деятелей – но, вероятно, Адебайор свой выбор уже сделал.

Фото: East News /Issouf SANOGO / AFP; instagram.com/e_adebayor ; Xinhua/Li He/Global Look Press