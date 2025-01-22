Ромарио о сборной Бразилии на ЧМ-2026: «Винисиус – лучший в мире, Рафинья может стать одним из самых громких имен. Надеюсь, что это поколение положит конец 24-летней засухе»
Ромарио надеется, что новое поколение сборной Бразилии выиграет чемпионат мира.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
«Винисиус – лучший в мире, это, безусловно, придаст дополнительный импульс. Рафинья из «Барселоны» может стать одним из самых громких имен на чемпионате мира.
Как бразилец, как болельщик, я очень надеюсь, что эти ребята, это поколение, смогут положить конец этой 24-летней засухе, как это сделали мы в 1994 году», – сказал экс-форвард сборной Бразилии.
Бразильцы не выигрывали чемпионат мира с 2002 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Lance!
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