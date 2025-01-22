АПЛ, Бундеслига и Серия А за закрытие летнего трансферного окна перед 1-м туром, Ла Лига – против (Kicker)
Несколько сильнейших лиг выступает за раннее закрытие летнего трансферного окна.
«Мы обсуждаем с нашими клубами, хотим ли мы, чтобы следующим летом трансферный период заканчивался перед первым туром Бундеслиги. Мы ведем переговоры с другими ведущими европейскими лигами, чтобы найти совместное решение», – сообщили в Немецком футбольном союзе.
Kicker отмечает, что АПЛ уже приняла соответствующую резолюцию, но не хочет работать в таких условиях в одиночку. В Германии тоже считают, что сокращение трансферного периода имеет смысл. Положительные сигналы на этот счет поступают также из Италии.
При этом Лига 1 еще только формирует свое мнение, а вот Ла Лига выступает против.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
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