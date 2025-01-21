Режиссер «Мстители: финал» Джо Руссо вошел в совет директоров «Шеффилд Юнайтед»

Режиссер одного из самых кассовых фильмов в истории вошел в совдир «Шеффилда».

«Юнайтед », выступающий в Чемпионшипе и приобретенный в конце 2024 года инвестиционной группой COH Sports, объявил о том, что членом совета директоров стал Джо Руссо.

Вместе с братом Энтони американец снял «Мстители: война бесконечности» (мировые сборы в прокате – 2,05 млрд долларов), «Мстители: финал» (2,8 млрд) и ряд других кинолент.