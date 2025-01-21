Режиссер «Мстители: финал» Джо Руссо вошел в совет директоров «Шеффилд Юнайтед»
Режиссер одного из самых кассовых фильмов в истории вошел в совдир «Шеффилда».
«Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе и приобретенный в конце 2024 года инвестиционной группой COH Sports, объявил о том, что членом совета директоров стал Джо Руссо.
Вместе с братом Энтони американец снял «Мстители: война бесконечности» (мировые сборы в прокате – 2,05 млрд долларов), «Мстители: финал» (2,8 млрд) и ряд других кинолент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Шеффилда»
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