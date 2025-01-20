Аллегри отказал «Вест Хэму», сборной Бельгии и «Аль-Шабабу». Тренер общался с «Тоттенхэмом» и пока не дал ответ «Аль-Ахли»

Массимилиано Аллегри ведет переговоры с рядом команд о тренерской работе.

Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» предлагает экс-тренеру «Ювентуса» контракт на 2 года и 50 млн евро.

Как пишет Corriere dello Sport, саудовцы не впервые обращаются к итальянскому специалисту. На данный момент Аллегри ожидает своего агента Джованни Бранкини, находящегося на Australian Open, чтобы дать окончательный ответ.

Подчеркивается, что это предложение, выглядит более заманчивым, чем те, которые поступали в последние месяцы. Сотрудничество тренеру предлагали «Вест Хэм », «Аль-Шабаб» из ОАЭ и сборная Бельгии . Аллегри также провел беседу с владельцем «Тоттенхэма » Дэниэлом Леви .

Если контракт с «Аль-Ахли » будет заключен, он вступит в силу летом, уточняет Corriere dello Sport.