Гонду об отпуске: «Сделал девушке предложение – она сказала: «Да». На сборах отработаем на максимуме, чтобы ворваться в весеннюю часть и поднять «Зенит» на вершину таблицы»

Лусиано Гонду рассказал об отпуске и ожиданиях от сборов «Зенита».

– Как прошел отпуск?

– Замечательно. Сначала мы с моей девушкой отправились на море, были в Мексике. Замечательные воспоминания в связи с этим еще и потому, что я сделал ей предложение. Она сказала: «Да». Я был очень счастлив, момент был очень трогательный и запоминающийся. Счастлив, что так все сложилось. После Мексики мы отправились в Аргентину и уже проводили время с семьей с близкими с друзьями. Порядка трех недель получилось побыть на родине.

Конечно, это очень важно. Это всегда заряжает твои внутренние батарейки, наполняет энергией, что просто необходимо сейчас, перед довольно интенсивным периодом сборов, чтобы все прошло как можно лучше, чтобы мы как можно качественнее поработали во время предсезонки нужна была такая передышка, перезагрузка. И мне кажется, я на 100% смог этим отпуском воспользоваться.

– Медосмотр в «Зените» чем‑то отличался от ваших предыдущих по ходу карьеры?

– В целом, мне кажется, принцип одинаковый. Плюс‑минус одни и те же процедуры, врачи, обследования. Но когда я только перешел в «Зенит», то понял, что здесь в России к этому подходят более обстоятельно.

– Чего ожидаете от ваших первых сборов с «Зенитом»?

– Хочется как следует провести это время, как можно более качественно подготовиться, ухватить полностью игровой ритм, усвоить все тренерские требования, все возможные аспекты, потому что впереди очень важная часть сезона. Точнее – важнейшая, ключевая, в которой решится абсолютно все. Мы прекрасно это понимаем, поэтому надо как можно более качественно выполнить все, что от нас будет требоваться. Отработать на максимуме, чтобы потом на всех парах ворваться в весеннюю часть сезона и выполнить поставленную задачу, то есть поднять «Зенит» на самую вершину таблицы, – сказал нападающий «Зенита».