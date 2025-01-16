Индзаги о 2:2 с «Болоньей»: «Интер» допустил слишком много ошибок. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги игры с «Болоньей».

Матч 19-го тура Серии А завершился ничьей со счетом 2:2.

«Поздравляю «Болонью», мы знали, что это будет сложный соперник. Команда провела отличную игру, но мы допустили слишком много ошибок. Мы пропустили два гола после двух рикошетов. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил.

Это нормально, что остался неприятный привкус, но у нас был не один шанс сделать счет 3:2. Жаль, что мы не реализовали эти моменты. Мы пропустили два похожих гола, могли бы защищаться лучше, но «Болонья » тоже заслуживает похвалы, нужно отдать должное сопернику», – сказал Индзаги .