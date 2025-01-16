Индзаги о 2:2 с «Болоньей»: «Интер» допустил слишком много ошибок. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги игры с «Болоньей».
Матч 19-го тура Серии А завершился ничьей со счетом 2:2.
«Поздравляю «Болонью», мы знали, что это будет сложный соперник. Команда провела отличную игру, но мы допустили слишком много ошибок. Мы пропустили два гола после двух рикошетов. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил.
Это нормально, что остался неприятный привкус, но у нас был не один шанс сделать счет 3:2. Жаль, что мы не реализовали эти моменты. Мы пропустили два похожих гола, могли бы защищаться лучше, но «Болонья» тоже заслуживает похвалы, нужно отдать должное сопернику», – сказал Индзаги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Pazzi di Fanta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем