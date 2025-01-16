  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Индзаги о 2:2 с «Болоньей»: «Интер» допустил слишком много ошибок. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил»
1

Индзаги о 2:2 с «Болоньей»: «Интер» допустил слишком много ошибок. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги игры с «Болоньей».

Матч 19-го тура Серии А завершился ничьей со счетом 2:2. 

«Поздравляю «Болонью», мы знали, что это будет сложный соперник. Команда провела отличную игру, но мы допустили слишком много ошибок. Мы пропустили два гола после двух рикошетов. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил.

Это нормально, что остался неприятный привкус, но у нас был не один шанс сделать счет 3:2. Жаль, что мы не реализовали эти моменты. Мы пропустили два похожих гола, могли бы защищаться лучше, но «Болонья» тоже заслуживает похвалы, нужно отдать должное сопернику», – сказал Индзаги

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Pazzi di Fanta
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoБолонья
logoСимоне Индзаги
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Артета о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Подарок, которым «Арсенал» может порадовать болельщиков. Выдающаяся игра, настрой был феноменальным. Мы не жалели себя»
8вчера, 22:49
Флик про 5:1 с «Бетисом»: «Я наслаждался игрой «Барселоны». После победы над «Реалом» могли быть трудности, но мы увидели менталитет этой команды»
8вчера, 22:45
«Айнтрахт» требует 80 млн евро за Мармуша, «Сити» считает, что купит форварда за 70 млн и бонусы. Переговоры продолжаются
10вчера, 22:35
«Барса» одержала 14 разгромных побед в 29 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила уже 88 мячей – в среднем по 3 за игру
46вчера, 22:23
Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» забила 5 голов «Бетису», «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Сельтой» в четверг
118вчера, 22:22Live
«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» 6 матчей подряд – 5 побед, 1 ничья
2вчера, 22:20
«Барселона» выиграла 4 матча подряд, включая 5:2 с «Реалом». Общий счет – 16:3
15вчера, 22:09
«Арсенал» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка, сыграв на матч больше. «Ньюкасл» обогнал «Челси» и вошел в топ-4
45вчера, 21:59
Неймар ведет переговоры с «Чикаго Файр». Клуб МЛС предлагает бразильцу контракт на 2 года (Foot Mercato)
15вчера, 21:58
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Тоттенхэма», «Ньюкасл» принимает «Вулвс», «Эвертон» – «Астон Вилла»
671вчера, 21:57Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» за 22 млн фунтов продала Филоджина-Байдейса «Ипсвичу». Вингера купили за 13 млн летом, у него 0+0 в 15 матчах
6вчера, 22:57Фото
«Северный Лондон – КРАСНЫЙ». Морган о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом» в дерби
3вчера, 22:33Фото
«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд – 4:0 с «Эльче» в Кубке Испании. Серлот сделал дубль, Рикельме и Альварес забили, Меркау удалили на 50-й
1вчера, 22:21
«Бавария» бесплатно подпишет хавбека «Хоффенхайма» Бисхофа по окончании сезона
5вчера, 22:11
«Женский футбол – удивительное явление, но нужно бороться за большее. Нынешнее поколение – профессионалы, нельзя останавливаться на достигнутом». Экс-футболистка «Арсенала» Скотт об игре
4вчера, 21:59
Кубок Франции. 1/16 финала. «ПСЖ» победил «Эспали-Сен-Марсель», «Лион» вылетел по пенальти от «Бургуан Жалье» из 5-й лиги
16вчера, 21:53
У Ольмо 2 ассиста в матче с «Бетисом». Хавбек «Барсы» отдал голевые Гави и Феррану
2вчера, 21:45
«Бавария» выиграла 3-й матч подряд и на 4 очка опережает «Байер». «Боруссия» Дортмунд идет 10-й и отстает на 17 баллов
2вчера, 21:28
Чемпионат Германии. «Бавария» забила 5 голов «Хоффенхайму», «Штутгарт» одолел «РБ Лейпциг», «Бохум» победил «Санкт-Паули»
23вчера, 21:26
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» – 5:0! Сане сделал дубль, Кейн реализовал пенальти
11вчера, 21:24
Рекомендуем