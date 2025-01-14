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  • Бернхардссон из «Хольштайн Киля» набрал 11 очков за игру с «Боруссией» Д. У полузащитника гол и ассист
Фэнтези
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Бернхардссон из «Хольштайн Киля» набрал 11 очков за игру с «Боруссией» Д. У полузащитника гол и ассист

В 17-м туре Бундеслиги «Хольштайн Киль» дома обыграл «Боруссию» Дортмунд (4:2).

Хозяева вели 3:0 к перерыву. Во 2-м тайме гости отыграли 2 мяча, но пропустили на 98-й минуте.

Полузащитник Александр Бернхардссон забил сам и отдал ассист. У него 11 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе’‘ (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч), его выбрали всего 0,65% игроков.

У нападающего Фила Харреса также 1+1, он забил в 3-й игре подряд (всего 5 голов на этом отрезке). У него 9 фэнтези-очков (+2 за игру, +4 за гол, +3 за ассист), его выбрали 7,61% игроков.

👉 Моя команда в фэнтези Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Васильев
Источник: Фэнтези Бундеслиги на Спортсе’‘
logoХольштайн Киль
logoФил Харрес
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoФэнтези
logoАлександр Бернхардссон
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