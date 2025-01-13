Кьер завершил карьеру: «Самое время закрыть эту главу. Все кончилось в «Милане», решение было принято за год до Евро. Громкое прощание не было важно»

Симон Кьер завершает игровую карьеру.

Об этом экс-защитник «Милана» и сборной Дании офицально объявит в интервью каналу TV 2 Sport, которое будет опубликовано в пятницу.

– Сейчас действительно самое время закрыть эту главу. Это решение я принял не после лета, а за год до чемпионата Европы.

На самом деле мысли начали возникать уже осенью 2023 года. Тогда я понял, что мое время в «Милане» подходит к концу.

– Вас не беспокоит, что решение принято только сейчас, спустя полгода, когда люди гадали, вернетесь ли вы? Что все заканчивается именно так?

– Вовсе нет. В моем представлении все кончилось в «Милане». Я знал, что лучшего конца и быть не могло. Прощание, которое было на «Сан-Сиро» и этот опыт… Я понял, что это мой финал.

У меня вообще не было необходимости объявлять что-либо кому-то, кроме себя. Оглядываясь назад, могу сказать, что мог бы легко сделать еще больше и что-то еще более значимое после «Милана». Но мне это не нужно.

Именно поэтому мы говорим об этом в январе – для меня громкое прощание не было важно, – заявил Кьер.

Последний раз футболист играл на клубном уровне за «Милан» 25 мая против «Салернитаны». В прошлом Кьер также представлял такие команды, как «Аталанта», «Севилья», «Фенербахче», «Лилль», «Рома», «Вольфсбург», «Палермо» и «Мидтьюлланд».

Защитник выступал за сборную Дании с 2009 по 2024 год и провел 132 матча – второй показатель в истории мужской команды. В 2016 году Симон стал капитаном национальной команды.