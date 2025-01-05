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  • Хименес побил рекорд Чичарито по голам в АПЛ среди мексиканцев – у форварда «Фулхэма» 55 мячей. Рауль сделал дубль с пенальти в игре с «Ипсвичем»
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Хименес побил рекорд Чичарито по голам в АПЛ среди мексиканцев – у форварда «Фулхэма» 55 мячей. Рауль сделал дубль с пенальти в игре с «Ипсвичем»

Рауль Хименес стал лучшим мексиканским бомбардиром в истории АПЛ.

Нападающий «Фулхэма» сделал дубль в матче 20-го тура АПЛ против «Ипсвича», забив оба гола с пенальти (2:2).

Таким образом, на счету Хименеса теперь 55 мячей в английском чемпионате. Он стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги среди мексиканцев.

Он опередил Хавьера Эрнандеса, выступавшего за «МЮ» и «Вест Хэм». У Чичарито 53 гола в лиге.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
logoВулверхэмптон
logoпремьер-лига Англия
logoВест Хэм
рекорды
logoИпсвич
logoХавьер Эрнандес
logoМанчестер Юнайтед
logoРауль Хименес
logoСборная Мексики по футболу
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