Хименес побил рекорд Чичарито по голам в АПЛ среди мексиканцев – у форварда «Фулхэма» 55 мячей. Рауль сделал дубль с пенальти в игре с «Ипсвичем»
Рауль Хименес стал лучшим мексиканским бомбардиром в истории АПЛ.
Нападающий «Фулхэма» сделал дубль в матче 20-го тура АПЛ против «Ипсвича», забив оба гола с пенальти (2:2).
Таким образом, на счету Хименеса теперь 55 мячей в английском чемпионате. Он стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги среди мексиканцев.
Он опередил Хавьера Эрнандеса, выступавшего за «МЮ» и «Вест Хэм». У Чичарито 53 гола в лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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