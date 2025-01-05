Тугарев может перейти из «Ростова» в «Ротор». У вингера 2 матча за «Ростов-2» в сезоне
Вингер «Ростова» Роман Тугарев может перейти в «Ротор».
Клуб из Волгограда уже сделал предложение 26-летнему игроку, сообщает Metaratings.ru.
Контракт Тугарева с дончанами рассчитан до 31 декабря 2025 года.
В текущем сезоне он не выступал за основную команду «Ростова», на его счету 2 матча за «Ростов-2» в LEON Второй лиге Б.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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