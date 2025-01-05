Тугарев может перейти из «Ростова» в «Ротор». У вингера 2 матча за «Ростов-2» в сезоне

Вингер «Ростова» Роман Тугарев может перейти в «Ротор».

Клуб из Волгограда уже сделал предложение 26-летнему игроку, сообщает Metaratings.ru.

Контракт Тугарева с дончанами рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В текущем сезоне он не выступал за основную команду «Ростова », на его счету 2 матча за «Ростов-2 » в LEON Второй лиге Б.