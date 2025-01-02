«Спартак» всем доказал, что может бороться за чемпионство – почти догнал «Зенит» и «Краснодар». Деменко о красно-белых

Максим Деменко оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от «Краснодара » и «Зенита » на 2 очка.

«Конечно, если говорить о последних матчах «Спартака», то их игра заслуживает только комплиментов. Команда почти догнала «Зенит» и «Краснодар».

«Спартак» уже всем доказал, что может бороться за чемпионство. Нужны ли команде еще новые игроки? Скажу так, что любой команде нужна свежая кровь. А «Спартаку» бы все же не мешало избавиться от некоторых футболистов», — сказал бывший футболист «Спартака ».