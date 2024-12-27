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  • Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»
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Аршавин о резервных командах: «Дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, другие – нет. Сильные игроки проводят там максимум 30 матчей: либо они востребованы, либо не тянут»

Андрей Аршавин высказался о наличии резервных команд у топ-клубов.

– Нас пытаются убедить, что модель развития футболистов через молодежку и «двойку» – единственная и основная. Нет ощущения, что в топ-клубах она особо не работает?

– Любые «двойки» тратят достаточно денег, и, сколько бы футболистов ты ни продал, очень сложно отбивать деньги возможностями только одной команды. Пока «Зенит»-2 сохраняется.

Развитие игроков же происходит по-разному. Богдан Москвичев должен был перейти в «Зенит-2», но остался с молодыми ребятами. И ничто ему не помешало через полгода оказаться в РПЛ и достойно защищать ворота.

Я анализировал «Спартак-2», в Первой лиге они играли неплохо. Но эти футболисты все равно не были востребованы в РПЛ и разошлись по низшим дивизионам. Как правило, сильные игроки играют максимум 30 матчей за «двойки»: либо они востребованы, либо не тянут и не интересны большим клубам. Если ярко играешь, можешь вообще из молодежи до основы добраться.

«Краснодару» сам бог велел иметь «двойку», но видно, что не хотят. К молодежному первенству у меня не всегда позитивный настрой, с точки зрения спорта это турнир низкого уровня. Как правило, это не дает реализовать возможности тем, кто остается там больше чем на год. Пример Батракова – сразу основа «Локомотива» и сборной России.

С другой стороны, если играть в еврокубках, молодежная команда нужна.

– Какая есть альтернатива?

– Дискуссии идут. Ведь наличие такого количества команд – дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, то другие – нет.

В мое время был «Зенит-2», и все было нормально. Может быть, достаточно одной команды, но по условиям лицензирования нельзя, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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