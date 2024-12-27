Фабианьского унесли с поля на носилках с кислородной маской в матче с «Саутгемптоном». Вратарь «Вест Хэма» получил удар по голове – помощь оказывали 8 минут, сейчас он в сознании
Вчера команда Хулена Лопетеги обыграла «Саутгемптон» (1:0) в 18-м туре АПЛ. Фабианьски был вынужденно заменен на Альфонса Ареоля на 36-й минуте матча.
39-летний вратарь получил травму головы в результате столкновения во время углового удара. Игра была приостановлена примерно на 8 минут, пока медики оказывали поляку помощь на поле. Отмечается, что вратарь «Саутгемптона» Аарон Рэмсдейл пробежал через все поле, чтобы проверить состояние соперника.
В итоге голкипера унесли на носилках под аплодисменты болельщиков, на нем была кислородная маска.
«Он получил сильный удар по голове, по шее. К счастью, он разговаривает, и он в сознании.
Я разговариваю с ним. Врачи говорят, что он чувствует себя лучше. Думаю, все будет хорошо.
Он показал, что более или менее пришел в себя. Я не боюсь. Мы испугались, но теперь ему лучше, и это позитивное чувство, потому что мы были очень взволнованы», – сообщил главный тренер «Вест Хэма» Лопетеги.
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