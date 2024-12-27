Фабианьского унесли с поля на носилках с кислородной маской в матче с «Саутгемптоном». Вратарь «Вест Хэма» получил удар по голове – помощь оказывали 8 минут, сейчас он в сознании

Лукаш Фабианьски оправился после удара по голове в матче с «Саутгемптоном».

Вчера команда Хулена Лопетеги обыграла «Саутгемптон» (1:0) в 18-м туре АПЛ . Фабианьски был вынужденно заменен на Альфонса Ареоля на 36-й минуте матча.

39-летний вратарь получил травму головы в результате столкновения во время углового удара. Игра была приостановлена примерно на 8 минут, пока медики оказывали поляку помощь на поле. Отмечается, что вратарь «Саутгемптона » Аарон Рэмсдейл пробежал через все поле, чтобы проверить состояние соперника.

В итоге голкипера унесли на носилках под аплодисменты болельщиков, на нем была кислородная маска.

«Он получил сильный удар по голове, по шее. К счастью, он разговаривает, и он в сознании.

Я разговариваю с ним. Врачи говорят, что он чувствует себя лучше. Думаю, все будет хорошо.

Он показал, что более или менее пришел в себя. Я не боюсь. Мы испугались, но теперь ему лучше, и это позитивное чувство, потому что мы были очень взволнованы», – сообщил главный тренер «Вест Хэма » Лопетеги.