  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фабианьского унесли с поля на носилках с кислородной маской в матче с «Саутгемптоном». Вратарь «Вест Хэма» получил удар по голове – помощь оказывали 8 минут, сейчас он в сознании
1

Фабианьского унесли с поля на носилках с кислородной маской в матче с «Саутгемптоном». Вратарь «Вест Хэма» получил удар по голове – помощь оказывали 8 минут, сейчас он в сознании

Лукаш Фабианьски оправился после удара по голове в матче с «Саутгемптоном».

Вчера команда Хулена Лопетеги обыграла «Саутгемптон» (1:0) в 18-м туре АПЛ. Фабианьски был вынужденно заменен на Альфонса Ареоля на 36-й минуте матча.

39-летний вратарь получил травму головы в результате столкновения во время углового удара. Игра была приостановлена примерно на 8 минут, пока медики оказывали поляку помощь на поле. Отмечается, что вратарь «Саутгемптона» Аарон Рэмсдейл пробежал через все поле, чтобы проверить состояние соперника.

В итоге голкипера унесли на носилках под аплодисменты болельщиков, на нем была кислородная маска.

«Он получил сильный удар по голове, по шее. К счастью, он разговаривает, и он в сознании.

Я разговариваю с ним. Врачи говорят, что он чувствует себя лучше. Думаю, все будет хорошо.

Он показал, что более или менее пришел в себя. Я не боюсь. Мы испугались, но теперь ему лучше, и это позитивное чувство, потому что мы были очень взволнованы», – сообщил главный тренер «Вест Хэма» Лопетеги.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoАарон Рэмсдейл
происшествия
logoЛукаш Фабианьски
logoАльфонс Ареоля
logoСаутгемптон
logoЗдоровье
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
logoХулен Лопетеги
logoВест Хэм
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Барсе» отказали в регистрации Ольмо и Виктора до конца сезона. Клуб снова обратится в суд 30 декабря
148 минут назад
Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?»
1217 минут назад
На «Химки» наложен запрет на регистрацию игроков – из-за долга «Зениту» за аренду Бакаева
937 минут назад
Кто выиграл Евро-2024? А кто – Кубок Стэнли?
43 минуты назадСпецпроект
Агент Николсона: «Шамар сказал, что не покинет «Спартак», пока клуб не станет чемпионом. Возможно, клуб завоюет трофей уже в этом году»
1458 минут назад
«Реал» интересуется защитником «Борнмута» Хейсеном. «Мадрид» привлекает его игра за Испанию U21
13сегодня, 10:38
«Без каталонцев и басков сборная Испании не обыграла бы даже Сенегал, возможно». Каталонский политик Руфиан о команде
81сегодня, 10:04
Экс-хавбек «Днепра» Балули об игре на Украине во время конфликта: «Мне сказали: «Не переживай, мы живем в Словакии». Я поехал. Одноклубник сказал: «Бро, нам наврали: все матчи на Украине!»
6сегодня, 10:02
Агент де Йонга собирает информацию о Саудовской Аравии. «Барса» хочет избавиться от Френки, если он не продлит контракт
20сегодня, 09:47
Андрей Пятницкий: «В России есть тренеры, которые не хуже иностранцев. Аленичев подошел бы «Спартаку» после Абаскаля»
25сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Реала» Бутрагеньо: «Цель – продолжать творить историю, это заложено в нашей ДНК. Анчелотти – мудрый человек, знает, как извлечь максимум из этих выдающихся игроков»
2 минуты назад
Директор «Локо» Ульянов: «Нужен еще один форвард – футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать моменты. Напрашивается его приобретение или развитие внутри системы»
317 минут назад
«Жирона» хочет вернуть Эрика Гарсию зимой. Защитник «Барсы» провел в клубе прошлый сезон
526 минут назад
Алдонин об Абаскале: «Некрасиво говорить про багаж. Пользуется тем, что о «Спартаке» много говорят. Большая разница, как игроки проявляли себя раньше и сейчас – дело точно не в нем»
747 минут назад
Мхитарян стал игроком года в Армении в 12-й раз. Сперцян занял третье место
447 минут назад
Агент Ольмо прилетел в Манчестер. Хавбек «Барсы» интересен «Сити», «МЮ» и «Арсеналу» (Daily Mail)
17сегодня, 10:21
«Ман Сити» лишился ауры неуязвимости. Больше нет страха. Они не выиграют АПЛ». Райт о «горожанах»
5сегодня, 10:16
Эмери об удалении Дурана за наступ шипами на спину Шеру: «Это из-за его репутации, очевидно. ВАР существует, чтобы сделать лучший выбор, используйте его, пожалуйста. Судьи должны быть разумны»
4сегодня, 09:54
Кавани об Ибрагимовиче в «ПСЖ»: «Никогда не думал занять его место. Нас хотели противопоставить друг другу, но антагонизма нет. У меня была своя роль в команде, я уважал Златана»
5сегодня, 09:33
Руслан Нигматуллин: «Надеюсь, «Краснодар» свой первый титул получит быстрее, чем Кейн. Хоть Мостовой и не верит в Мусаева, они близки к этому»
6сегодня, 09:15
Рекомендуем