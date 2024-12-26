Нахушев о детстве в Нальчике: «На улицах были постоянные драки, перестрелки. Молодых пацанов вербовали в террористические группировки. Знакомый попал в такую и стал боевиком»
Руслан Нахушев рассказал о непростом детстве в Нальчике.
– Ты начинал играть в футбол в Нальчике в начале нулевых. Что это было за время?
– Не самое спокойное. Мы жили в неблагополучном районе Искож, настоящее нальчикское гетто. Когда люди давали объявления о покупке квартиры – жирным шрифтом писали: «Искож не предлагать!»
На улицах были постоянные драки, перестрелки. Но самое ужасное, что многих молодых пацанов вербовали в террористические группировки. Знакомый, который вместе со мной занимался футболом, попал в одну из таких и стал боевиком.
В 2005 году он участвовал в ваххабитском нападении на Нальчик. Потом его нашли застреленным где-то в лесу, – сказал экс-защитник ЦСКА, «Сатурна» «Локомотива» и «Краснодара».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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