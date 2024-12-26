Нахушев о детстве в Нальчике: «На улицах были постоянные драки, перестрелки. Молодых пацанов вербовали в террористические группировки. Знакомый попал в такую и стал боевиком»

Руслан Нахушев рассказал о непростом детстве в Нальчике.

– Ты начинал играть в футбол в Нальчике в начале нулевых. Что это было за время?

– Не самое спокойное. Мы жили в неблагополучном районе Искож, настоящее нальчикское гетто. Когда люди давали объявления о покупке квартиры – жирным шрифтом писали: «Искож не предлагать!»

На улицах были постоянные драки, перестрелки. Но самое ужасное, что многих молодых пацанов вербовали в террористические группировки. Знакомый, который вместе со мной занимался футболом, попал в одну из таких и стал боевиком.

В 2005 году он участвовал в ваххабитском нападении на Нальчик. Потом его нашли застреленным где-то в лесу, – сказал экс-защитник ЦСКА, «Сатурна» «Локомотива» и «Краснодара».