Каррагер о будущем Трента: «Это не просто футбольное решение – речь о наследии. Если останется в «Ливерпуле», то будет лишь немного уступать Джеррарду»
Контракт защитника с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.
«Это больше, чем футбольное решение. Речь идет о его наследии в «Ливерпуле» и об отношении к нему. Вы хотите, чтобы вас воспринимали как Джеррарда или Макманамана? Он перешел в «Реал Мадрид» и выигрывал трофеи, но его не обожают. Он этого заслуживает.
Трент, как местный игрок, выступает за «Ливерпуль» уже 20 лет. Не думаю, что было бы приятно уходить бесплатно. Я гарантирую, что болельщики «Ливерпуля» будут чувствовать то же самое.
Будь ты Джеррардом или Оуэном, от тебя, как от местного игрока, многого ждут. Думаю, местным игрокам сложно покидать «Ливерпуль». Я хотел уйти так, чтобы меня запомнили должным образом.
Если он останется, его будут помнить как одного из лучших игроков, выступавших за клуб, и он будет лишь немного уступать Джеррарду», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
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