Каррагер о будущем Трента: «Это не просто футбольное решение – речь о наследии. Если останется в «Ливерпуле», то будет лишь немного уступать Джеррарду»

Джейми Каррагер не советует Тренту Александер-Арнолду покидать «Ливерпуль».

Контракт защитника с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

«Это больше, чем футбольное решение. Речь идет о его наследии в «Ливерпуле » и об отношении к нему. Вы хотите, чтобы вас воспринимали как Джеррарда или Макманамана ? Он перешел в «Реал Мадрид » и выигрывал трофеи, но его не обожают. Он этого заслуживает.

Трент , как местный игрок, выступает за «Ливерпуль» уже 20 лет. Не думаю, что было бы приятно уходить бесплатно. Я гарантирую, что болельщики «Ливерпуля» будут чувствовать то же самое.

Будь ты Джеррардом или Оуэном, от тебя, как от местного игрока, многого ждут. Думаю, местным игрокам сложно покидать «Ливерпуль». Я хотел уйти так, чтобы меня запомнили должным образом.

Если он останется, его будут помнить как одного из лучших игроков, выступавших за клуб, и он будет лишь немного уступать Джеррарду», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».