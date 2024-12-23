Владелец «Монако» Рыболовлев не намерен покупать «Васко да Гама» («СЭ»)

Дмитрий Рыболовлев не планирует покупку «Васко да Гама».

Ранее о возможности такой сделки сообщил Globo Esporte.

Как пишет «Спорт-Экспресс», представитель владельца «Монако» Рыболовлева опроверг информацию о каком-либо интересе бизнесмена или французского клуба к приобретению бразильской команды.

Рыболовлев стал владельцем «Монако » в 2011 году. В январе этого года французские СМИ сообщали, что 58-летний российский предприниматель готов продать команду. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл чемпионат Франции в сезоне-2016/17.