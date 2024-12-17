Мендеш о том, кто следующий Роналду: «Он лучший в истории футбола – трудно достичь его уровня. Назвал бы Ямаля»
Жорже Мендеш ответил на вопрос, кто является следующим Криштиану Роналду.
«Трудно достичь его уровня. Он лучший игрок в истории футбола.
Думаю, если бы мне потребовалось назвать имя, я сказал, что на данный момент это Ламин Ямаль», – сказал агент Жорже Мендеш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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