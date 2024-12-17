Мендеш о том, кто следующий Роналду: «Он лучший в истории футбола – трудно достичь его уровня. Назвал бы Ямаля»

Жорже Мендеш ответил на вопрос, кто является следующим Криштиану Роналду.

«Трудно достичь его уровня. Он лучший игрок в истории футбола.

Думаю, если бы мне потребовалось назвать имя, я сказал, что на данный момент это Ламин Ямаль», – сказал агент Жорже Мендеш .