Конте о 0:1 с «Лацио»: «Матч показал, что «Наполи» на верном пути, стараемся показывать агрессивный футбол. Надо прибавлять в кроссах и в завершении»
Антонио Конте оценил поражение «Наполи» от «Лацио» (0:1) в Серии А.
«Думаю, матч четко показал, что мы на верном пути, потому что мы стараемся показывать агрессивный футбол, владеть инициативой и создавать опасные моменты.
Нам однозначно надо прибавлять в кроссах и в завершении – уже не первый раз мы провели много времени в атакующей трети поля, но не извлекли из этого пользы.
Конечно, я не разочарован игрой, ведь ребята выложились по полной, показали дух, целеустремленность. К тому же играли против очень хорошего соперника», – сказал тренер «Наполи» в эфире DAZN.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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