Конте о 0:1 с «Лацио»: «Матч показал, что «Наполи» на верном пути, стараемся показывать агрессивный футбол. Надо прибавлять в кроссах и в завершении» 

Антонио Конте оценил поражение «Наполи» от «Лацио» (0:1) в Серии А.

«Думаю, матч четко показал, что мы на верном пути, потому что мы стараемся показывать агрессивный футбол, владеть инициативой и создавать опасные моменты.

Нам однозначно надо прибавлять в кроссах и в завершении – уже не первый раз мы провели много времени в атакующей трети поля, но не извлекли из этого пользы.

Конечно, я не разочарован игрой, ведь ребята выложились по полной, показали дух, целеустремленность. К тому же играли против очень хорошего соперника», – сказал тренер «Наполи » в эфире DAZN.