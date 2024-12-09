Палмер набрал 14 очков за дубль «Тоттенхэму». Оба гола – с пенальти
«Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в игре 15-го тура АПЛ (4:3).
Во 2-м тайме полузащитник «Челси» Коул Палмер дважды за 23 минуты забил с пенальти. Всего за игру он набрал 14 фэнтези-очков (+2 за игру, +10 за голы, +2 за заработанный пенальти).
В фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 64,39%. Палмер забил в 3-й игре чемпионата подряд – это лучшая голевая серия игрока в сезоне. В АПЛ у Коула 9 голов и 6 ассистов.
После 15-го фэнтези-тура у Палмера 101 очко, он вторым достиг рубежа в 100 очков, ранее это сделал полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (после 15 туров у египтянина 131 очко).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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