Фэнтези
0

Палмер набрал 14 очков за дубль «Тоттенхэму». Оба гола – с пенальти

«Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в игре 15-го тура АПЛ (4:3).

Во 2-м тайме полузащитник «Челси» Коул Палмер дважды за 23 минуты забил с пенальти. Всего за игру он набрал 14 фэнтези-очков (+2 за игру, +10 за голы, +2 за заработанный пенальти).

В фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 64,39%. Палмер забил в 3-й игре чемпионата подряд – это лучшая голевая серия игрока в сезоне. В АПЛ у Коула 9 голов и 6 ассистов.

После 15-го фэнтези-тура у Палмера 101 очко, он вторым достиг рубежа в 100 очков, ранее это сделал полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (после 15 туров у египтянина 131 очко).

👉 Моя команда в АПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoЧелси
logoТоттенхэм
logoФэнтези
logoпремьер-лига Англия
logoКоул Палмер
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе. «Реал» уступает каталонцам 2 балла, сыграв на матч меньше
13сегодня, 22:07
Чемпионат Испании. «Атлетико» вырвал победу у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес» в гостях, «Атлетик» обыграл «Вильярреал»
131сегодня, 22:03
«Атлетико» обыграл «Севилью» (4:3), уступая 1:3, и продлил серию побед до девяти. У Гризманна дубль, победный гол – на 94-й
16сегодня, 22:02
Килиан Мбаппе: «Я был влюблен однажды – надеюсь, это произойдет еще раз. Не факт, что человек рядом будет готов к переживаемому мной»
16сегодня, 21:56
Писарев о «Спартаке»: «Регресс россиян настораживает. Кто‑то помнит, что там есть Игнатов, Зобнин, Зиньковский и Хлусевич? Костяк команды – иностранцы, это не радует»
29сегодня, 21:42
«Лацио» обыграл «Наполи» второй раз за неделю. Сегодня – 1:0 на выезде в Серии А
34сегодня, 21:41
Чемпионат Италии. «Наполи» проиграл «Лацио», «Фиорентина» победила «Кальяри», «Эмполи» разгромил «Верону»
130сегодня, 21:41
«Аталанта» лидирует в Серии А после 15-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при матче в запасе, «Юве» идет 6-м, «Милан» – 7-м, «Рома» – 11-я
13сегодня, 21:41
Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»
22сегодня, 21:31
«Позвонил космонавт: «Отвезем вашу футболку на МКС?» Чалов-старший рассказывает о мерче и брате в ПАОК
сегодня, 21:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Тоттенхэма» бросали мусор в Палмера и Энцо во время игры с «Челси». Каррагер недоволен действиями стюардов: «Не надо стоять и смотреть, вмешайтесь»
4сегодня, 22:06
Барко – лучший по очкам в фэнтези РПЛ перед зимней паузой. В топ-3 Батраков и Угальде
2сегодня, 21:53Фэнтези
Чемпионат Франции. «Марсель» на выезде обыграл «Сент-Этьен», «Ланс» победил «Монпелье»
10сегодня, 21:43
Радимов поставил бы на «Спартак», если бы чемпионат не ушел на паузу: «Без вариантов. Ощущение, что они на мопедах, им какие‑то пропеллеры вставили, носятся как сумасшедшие»
4сегодня, 21:11
«Спартак» набрал больше всех очков в РПЛ из московских клубов перед зимней паузой. ЦСКА – худший
18сегодня, 21:00
Мусаева удалили в конце матча с «Локомотивом» за нецензурную брань в адрес первого помощника Казарцева
4сегодня, 20:45
Лапочкин считает, что Казарцев должен был удалить Ленини в матче с «Локо»: «Игра рукой, срыв перспективной атаки – вторая желтая»
17сегодня, 20:29
Каррагер о «Челси»: «Сейчас они борются за титул. Соперники боятся, когда мяч у Палмера. Возможно, он за 18 месяцев в клубе уже сделал больше, чем Дзола»
12сегодня, 20:29
Батраков о слухе про интерес «Сити»: «Только если он из Костромы. Каждый день что‑то пишут. Поначалу читал, теперь не обращаю внимания»
7сегодня, 20:11
13 очков Тюкавина – лучший результат 18-го тура РПЛ. Жиров набрал 12 очков, Маркиньос и Йочич – по 10
2сегодня, 19:45Фэнтези