Хьюз набрал 9 фэнтези-очков за 2 ассиста с «Ман Сити». В фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 5 менеджеров

«Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 15-м туре АПЛ (2:2).

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз отдал ассисты на оба гола команды: в 1-м тайме на Даниэля Муньоса, а во 2-м – на Максанса Лакруа. До матча с «Манчестер Сити» у Хьюза не было результативных действий в сезоне АПЛ.

За игру полузащитник набрал 9 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +6 за ассисты), в фэнтези АПЛ Хьюза выбрали 5 игроков (0,04%).

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