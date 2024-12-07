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  • Хьюз набрал 9 фэнтези-очков за 2 ассиста с «Ман Сити». В фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 5 менеджеров
Фэнтези
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Хьюз набрал 9 фэнтези-очков за 2 ассиста с «Ман Сити». В фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 5 менеджеров

«Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 15-м туре АПЛ (2:2).

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз отдал ассисты на оба гола команды: в 1-м тайме на Даниэля Муньоса, а во 2-м – на Максанса Лакруа. До матча с «Манчестер Сити» у Хьюза не было результативных действий в сезоне АПЛ.

За игру полузащитник набрал 9 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +6 за ассисты), в фэнтези АПЛ Хьюза выбрали 5 игроков (0,04%).

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoУилл Хьюз
logoКристал Пэлас
logoФэнтези
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