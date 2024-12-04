Дейверсон из «Атлетико Минейро» оштрафован на 25 тысяч долларов за изображение обезьяны в ответ на расистские выкрики фанатов «Ривер Плейт». Клуб заплатит 200 тысяч и проведет матч без зрителей

Дейверсон наказан за изображение обезьяны в ответ на расистские крики фанатов.

Игрок «Атлетико Минейро » отреагировал на оскорбления болельщиков «Ривер Плейт » в полуфинале Кубка Либертадорес (0:0) 30 октября.

Нападающий вставил в уши затычки, чтобы не слышать скандирования трибун после его замены, а также показал болельщикам противника язык и высмеял их расистские выкрики, жестами изобразив обезьяну.

За это КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) оштрафовала игрока на 25 000 долларов.

По итогам матча организация также наказала «Ривер Плейт». Клуб должен провести одну игру без зрителей и выплатить штраф в размере 200 000 долларов: 100 тысяч долларов за использование пиротехники на стадионе, 50 тысяч за расистские действия и еще 55 тысяч за различные нарушения правил проведения Кубка Либертадорес.