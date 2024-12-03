Игрок тайского «Бурирама» схватил соперника из «Дарула» за гениталии и получил красную карточку после ВАР в матче азиатской ЛЧ
В Лиге чемпионов Азии игрока удалили за необычное нарушение правил.
«Дарул Такзим» из Малайзии принял «Бурирам Юнайтед» из Таиланда в 6-м туре общего этапа турнира. Встреча завершилась со счетом 0:0.
В концовке первого тайма защитник гостей Тхиратхон Бунматхан схватил вингера хозяев Арифа Ханапи за гениталии, после чего тот упал, корчась от боли.
Главный арбитр встречи удалил игрока тайской команды с поля, посмотрев повтор эпизода по совету видеоассистента.
Фото: кадр из трансляции «Старт»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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