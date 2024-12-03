Игрок тайского «Бурирама» схватил соперника из «Дарула» за гениталии и получил красную карточку после ВАР в матче азиатской ЛЧ

В Лиге чемпионов Азии игрока удалили за необычное нарушение правил.

«Дарул Такзим » из Малайзии принял «Бурирам Юнайтед » из Таиланда в 6-м туре общего этапа турнира. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В концовке первого тайма защитник гостей Тхиратхон Бунматхан схватил вингера хозяев Арифа Ханапи за гениталии, после чего тот упал, корчась от боли.

Главный арбитр встречи удалил игрока тайской команды с поля, посмотрев повтор эпизода по совету видеоассистента.

Фото: кадр из трансляции «Старт»