Радимов поздравил «Спартак» с победой кадрами из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», где их приветствуют гвардейцы: «Когда хороши – тогда хороши! Поздравления вам, заклятые! Классный футбол»
Владислав Радимов поздравил «Спартак» с разгромной победой над «Краснодаром».
Вчера красно-белые обыграли «быков» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Экс-игрок «Зенита» выложил в своем телеграм-канале отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», где граф Шарль де Рошфор и глава отряда гвардейцев кардинала Франсуа де Жюссак приветствуют мушкетеров.
«Посвящается победе «Спартака» в Краснодаре!!! Когда хороши – тогда хороши!
Поздравления вам, заклятые! Классный футбол 💪🔝⚽️», – написал Радимов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
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