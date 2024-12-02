Радимов поздравил «Спартак» с победой кадрами из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», где их приветствуют гвардейцы: «Когда хороши – тогда хороши! Поздравления вам, заклятые! Классный футбол»

Владислав Радимов поздравил «Спартак» с разгромной победой над «Краснодаром».

Вчера красно-белые обыграли «быков» (3:0) в 17-м туре Мир РПЛ .

Экс-игрок «Зенита » выложил в своем телеграм-канале отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», где граф Шарль де Рошфор и глава отряда гвардейцев кардинала Франсуа де Жюссак приветствуют мушкетеров.

«Посвящается победе «Спартака » в Краснодаре !!! Когда хороши – тогда хороши!

Поздравления вам, заклятые! Классный футбол 💪🔝⚽️», – написал Радимов .