Ташуев про 1:2 с «Зенитом»: «Раздражают детские ошибки некоторых игроков «Ахмата». Уровень слишком серьезный, чтобы так ошибаться»

Сергей Ташуев разозлен ошибками игроков «Ахмата» в матче с «Зенитом».

Петербуржцы одержали победу (2:1) в гостевом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В первом матче «Зенит» дома победил «Ахмат » (3:0). По сумме двух матчей команда Сергея Семака вышла в полуфинал Пути РПЛ. Грозненцы перешли во второй этап четвертьфинала Пути регионов.

«Собрали состав, который был не сыгран. У нас были несколько травмированных, команда совсем недавно играла матч чемпионата.

В целом, если брать по содержанию и стилистике, игра мне понравилась. Действовали активно в атаке, находили моменты для ударов. Но эпизоды решили исход матча.

Детские ошибки, которые иногда допускают некоторые футболисты, мягко говоря, раздражают. Уровень слишком серьезный, чтобы так ошибаться.

Задача была дать бой «Зениту ». Если расстраиваться, то только из‑за невразумительных ошибок», – сказал главный тренер «Ахмата ».