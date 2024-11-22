Вилья о ЧМ-2026: «Испания – реальный фаворит. У нас очень хорошее поколение игроков»
Давид Вилья оценил шансы сборной Испании на ЧМ-2026.
– Я жду от Испании отличного турнира, и для этого есть весомые причины: победа на Евро-2024 и возраст игроков.
– Сможет ли «Ла Роха» выиграть ЧМ-2026?
– Испания всегда фаворит в любом турнире, но на этот раз еще и настало время для нашего поколения: мы реальные фавориты, и у нас есть ответственность. Почему бы нам не выиграть очередной чемпионат мира? До турнира еще далеко, но у нас очень хорошее поколение игроков, – сказал экс-форвард сборной Испании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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