Матерацци хотел бы поговорить с Зиданом впервые после ЧМ-2006: «Я больше не жду извинений, но с удовольствием побеседовал бы с ним. Зинедин – легенда футбола»
Марко Матерацци признался, что хотел бы поговорить с Зинедином Зиданом.
В финале ЧМ-2006 полузащитник сборной Франции ударил Матерацци головой в грудь, отреагировав на провокацию со стороны соперника. Зидан получил красную карточку, сборная Италии выиграла матч (1:1, пен. 5:3).
«Я не разговаривал с Зинедином Зиданом с того дня, я никогда не разговаривал с ним ни до, ни после. У нас нет никаких отношений. Он легенда футбола, и я очень уважаю его как игрока и тренера, выигравшего Лигу чемпионов три раза подряд.
Я больше не жду извинений, но с удовольствием побеседовал бы с ним сейчас, когда прошло столько лет. Без проблем», – сказал Матерацци.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Lucy Block
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