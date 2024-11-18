На стадионе «Баварии» меняют газон после матча НФЛ – старый сняли и отправят команде U15. Мюнхенцы сыграют дома с «Аугсбургом» в пятницу
На стадионе «Баварии» меняют газон после матча по американскому футболу.
Поле «Альянц Арены» было полностью снято после игры НФЛ между «Каролина Пантерз» и «Нью-Йорк Джайентс». Газон скрутили в рулоны и отправят в команду U15 для вторичного использования.
Новый гибридный газон, состоящий из смеси натуральной травы и синтетических волокон, начали укладывать сегодня. Ожидается, что новое поле должно быть готово за несколько дней.
В пятницу «Баварии» предстоит провести домашний матч с «Аугсбургом» в Бундеслиге. Если все пойдет по плану, игра пройдет на новом покрытии.
Фото: твиттер Bayern & Germany
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bild
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