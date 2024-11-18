На стадионе «Баварии» меняют газон после матча НФЛ – старый сняли и отправят команде U15. Мюнхенцы сыграют дома с «Аугсбургом» в пятницу

На стадионе «Баварии» меняют газон после матча по американскому футболу.

Поле «Альянц Арены » было полностью снято после игры НФЛ между «Каролина Пантерз» и «Нью-Йорк Джайентс». Газон скрутили в рулоны и отправят в команду U15 для вторичного использования.

Новый гибридный газон, состоящий из смеси натуральной травы и синтетических волокон, начали укладывать сегодня. Ожидается, что новое поле должно быть готово за несколько дней.

В пятницу «Баварии» предстоит провести домашний матч с «Аугсбургом» в Бундеслиге. Если все пойдет по плану, игра пройдет на новом покрытии.

Фото: твиттер Bayern & Germany