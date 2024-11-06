Баджо из «МК Алжир» интересен «Динамо Махачкала». Агент 21-летнего центрального защитника подтвердил
«Динамо» Махачкала заинтересовано в трансфере Сержа Баджо.
Ранее портал Africa Transfermarket сообщил, что «Динамо» направило предложение в алжирский клуб о приобретении 21-летнего центрального защитника.
«У махачкалинского «Динамо» есть интерес к Баджо, но официального предложения от клуба пока не было», – сказал агент игрока Нассер Диалло.
Баджо выступает за «МК Алжир» с минувшего лета. Ивуариец провел за клуб 6 матчей.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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