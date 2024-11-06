Баджо из «МК Алжир» интересен «Динамо Махачкала». Агент 21-летнего центрального защитника подтвердил

«Динамо» Махачкала заинтересовано в трансфере Сержа Баджо.

Ранее портал Africa Transfermarket сообщил, что «Динамо » направило предложение в алжирский клуб о приобретении 21-летнего центрального защитника.

«У махачкалинского «Динамо» есть интерес к Баджо, но официального предложения от клуба пока не было», – сказал агент игрока Нассер Диалло.

Баджо выступает за «МК Алжир » с минувшего лета. Ивуариец провел за клуб 6 матчей.