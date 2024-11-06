Йоро вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы плюсневой кости. Купленный за 62+8 млн евро защитник еще не играл за клуб

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро восстановился от травмы.

18-летний футболист приступил к тренировкам с командой. Он получил травму плюсневой кости летом и еще не играл за английский клуб.

Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед » из «Лилля» за 62+8 млн евро в августе этого года, подписав контракт по схеме «5+1». Статистику игрока можно найти здесь .