«Зенит» сыграет с «Ахматом». Сине-бело-голубые, поддержите команду в домашнем кубковом матче!

В 1/4 финала Фонбет Кубка России «Зенит» встретится с «Ахматом».

Матч пройдет в среду, 6 ноября, в 20:45 на стадионе «Газпром Арена».

Петербуржцы завершили групповой этап на первом месте в группе D, набрав 16 очков. Грозненцы же закончили групповой этап на втором месте в группе C, обладая девятью очками.

За два часа до матча гостей стадиона ждут фудкорты с кухнями разных стран, розыгрыши призов и развлекательные площадки. Поддержите «Зенит» в первом матче четвертьфинала!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .