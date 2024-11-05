«Зенит» сыграет с «Ахматом». Сине-бело-голубые, поддержите команду в домашнем кубковом матче!
В 1/4 финала Фонбет Кубка России «Зенит» встретится с «Ахматом».
Матч пройдет в среду, 6 ноября, в 20:45 на стадионе «Газпром Арена».
Петербуржцы завершили групповой этап на первом месте в группе D, набрав 16 очков. Грозненцы же закончили групповой этап на втором месте в группе C, обладая девятью очками.
За два часа до матча гостей стадиона ждут фудкорты с кухнями разных стран, розыгрыши призов и развлекательные площадки. Поддержите «Зенит» в первом матче четвертьфинала!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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